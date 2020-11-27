İki katlı evde çıkan yangın hasara neden oldu
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ YAZARLAR TÜMÜ

İki katlı evde çıkan yangın hasara neden oldu

27.11.2020 06:59 | Son Güncelleme: 27.11.2020 07:10

Adana'da, iki katlı evin ikinci katında çıkan yangın sonucu hasar meydana geldi.

Adana'da, iki katlı evin ikinci katında çıkan yangın sonucu hasar meydana geldi.

Alınan bilgiye göre, merkez Seyhan ilçesi Yenibaraj Mahallesi'nde, iki katlı evde yangın çıktığı ihbarı üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Olay yerine kısa sürede ulaşan itfaiye ekipleri, ikinci kattaki evin oturma odasında çıkan yangına müdahale etti.

Bunlar da ilginizi çekebilir

Koronadan vefat edenlerin yaptığı en büyük yanlış! Prof. Ceyhan, üstüne basa basa uyardı
Koronadan vefat edenlerin yaptığı en büyük yanlış! Prof. Ceyhan, üstüne basa basa uyardı
Merkez Bankası'ndan gece yarısı sürpriz karar! Zorunlu karşılık oranları değişti
Merkez Bankası'ndan gece yarısı sürpriz karar! Zorunlu karşılık oranları değişti
Maradona ve ünlü modelle ilgili skandal sözler: Sabaha kadar cinsel ilişkiye girdiler
Maradona ve ünlü modelle ilgili skandal sözler: Sabaha kadar cinsel ilişkiye girdiler

Ekiplerin, diğer odalara sıçramadan söndürdüğü yangın sonucu evde hasar meydana geldi.

Ekipler, yaptıkları çalışmada yangının elektrikli battaniyenin çekyatı tutuşturması sonucu çıktığını tespit etti.

İki katlı evde çıkan yangın hasara neden oldu
İki katlı evde çıkan yangın hasara neden oldu
İki katlı evde çıkan yangın hasara neden oldu
İki katlı evde çıkan yangın hasara neden oldu

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ömer Yıldız

İlgili Haberler

Mobilya atölyesinde çıkan yangın hasara neden oldu
Mobilya atölyesinde çıkan yangın hasara neden oldu
Son dakika haberleri: Marangoz atölyesinde çıkan yangın hasara neden oldu
Son dakika haberleri: Marangoz atölyesinde çıkan yangın hasara neden oldu
Çıkan yangında iki katlı ev kullanılamaz hale geldi
Çıkan yangında iki katlı ev kullanılamaz hale geldi
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Osman Kavala Meral Akşener Süleyman Soylu Fahrettin Koca Alaattin Çakıcı
Magazin Sıla Enes Batur Deniz Seki Demet Akbağ
Spor Samatta Okan Buruk Erol Bulut Ersun Yanal Fatih Terim
Tüm Haberler Kasım Karabağ Dağlık Karabağ Fahrettin Koca
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: İki katlı evde çıkan yangın hasara neden oldu - Adana
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 27.11.2020 07:11:01. #1.15#
title