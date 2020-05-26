Adana'da iki kardeş silahlı saldırıda yaralandı
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Adana'da iki kardeş silahlı saldırıda yaralandı

ADANA'da uyuşturucu madde satışı yaptığını öne sürdükleri A.T. ile yanındaki ismi öğrenilemeyen kişiyle tartışan İbrahim ve İsmail Sayım kardeşler, silahlı saldırıya uğradı.

Adana'da iki kardeş silahlı saldırıda yaralandı
26.05.2020 21:55 | Son Güncelleme: 26.05.2020 21:58

ADANA'da uyuşturucu madde satışı yaptığını öne sürdükleri A.T. ile yanındaki ismi öğrenilemeyen kişiyle tartışan İbrahim ve İsmail Sayım kardeşler, silahlı saldırıya uğradı. Olayda iki kardeş yaralandı.

Olay, merkez Seyhan ilçesine bağlı Yeşilyurt Mahallesi, 70310 Sokakta meydana geldi. İddiaya göre, İbrahim ve İsmail Sayım isimli kardeşler, uyuşturucu madde satışı yaptığını öne sürdükleri A.T. ve beraberindeki ismi öğrenilemeyen bir kişiyi mahallelerinde istemedikleri gerekçesiyle tartışmaya başladı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüşünce A.T. ve yanındaki kişi evlerinde bulunan pompalı tüfek ve tabancayı alarak Sayım kardeşlere ateş açtı. Silahlı saldırıda iki kardeş ayaklarından yaralandı. Olayı gerçekleştiren A.T. ve ismi öğrenilemeyen kişi olay yerinden kaçarak izlerini kaybettirdi.

Mahalle sakinlerinin durumu bildirmesi üzerine olay yerine çok sayıda polis ve 112 Acil Servis ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri, İbrahim ve İsmail Sayım'ı, olay yerinde yaptıkları ilk müdahalenin ardından Seyhan Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Polis, olay yerinde bulduğu 20'ye yakın boş kovanı incelemek üzere emniyete götürdü.

Öte yandan olayı gerçekleştiren şüpheli A.T.'nin evinde yapılan aramada, bir silah ile bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildi. Polis, silahlı saldırıyı gerçekleştiren şüphelileri yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor.


Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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