Adana'da iki kadının öldüğü trafik kazasına ilişkin dava

13.01.2020 13:30 | Son Güncelleme: 13.01.2020 13:30

Adana'da kullandığı otomobille kaldırımda oturan iki kadına çarparak ölümlerine neden olduğu öne sürülen ehliyetsiz sürücü ile araç sahibinin yargılandığı davanın duruşması görüldü.

Adana 1. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmada tutuklu sanık Sevcan K. ile tarafların avukatları hazır bulundu, araç sahibi tutuksuz sanık Nadir G. ise katılmadı.

Mahkeme başkanı, Adli Tıp Kurumu Ankara Trafik İhtisas Dairesince hazırlanan raporun ulaştığını, raporda sanıkların asli kusurlu olduklarının, ölenlerin ise kusurlarının bulunmadığının belirtildiğini söyledi.

Sanık Sevcan K, raporu kabul etmediğini dile getirdi.

Ehliyetinin olmadığını ifade eden Sevcan K, "Ben daha önce araç kullandım ancak şoförlüğüm zayıftır. Arabayı kullanmayı yeni öğreniyordum. Şoförlüğümün zayıf olduğunu Nadir de biliyordu. Daha önce de söylediğim gibi, Nadir direksiyona dokunmasaydı kaza bu şekilde olmazdı. En fazla duvara çarpıp duracaktık. O kadınlar da şimdi yaşıyor olacaktı. Böyle bir kaza olduğu için çok üzgünüm ve pişmanım." diye konuştu.

Sanık Nadir G'nin avukatı ise raporun denetime elverişli olmadığını, kaza tespit tutanağı ile rapor arasında çelişki bulunduğunu iddia etti.

Mahkeme heyeti, yeniden rapor aldırılması talebini reddetti.

Savcı, mütalaasında iki sanığın da asli kusurlu olduklarını belirterek, 15'er yıla kadar hapisle cezalandırılmalarını istedi. Savcı, sanık Sevcan K'nin hükümle birlikte tutukluluğunun devamını, Nadir G'nin ise tutuklanması için yakalama kararı çıkartılmasını talep etti.

Sanık avukatları, mütalaaya katılmadıklarını belirterek, esas hakkında savunma için süre istedi.

Mahkeme heyeti, sanık Sevcan K'nin tutukluluğunun devamına karar vererek duruşmayı erteledi.



Merkez Yüreğir ilçesi Selahattin Eyyubi Mahallesi'nde geçen yıl 31 Mayıs'ta Sevcan K. yönetimindeki 01 BC 470 plakalı otomobil, kaldırımda oturan Raziye (73) ve Münevver Can'a (71) çarparak ölümlerine neden olmuştu.

Kazanın ardından tutuklanan Sevcan K. hakkında "taksirle birden fazla kişinin ölümüne neden olma" suçundan 15 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açılmıştı. Yargılama sırasında sanık Sevcan K, kullandığı aracın arkadaşı Nadir G'ye ait olduğunu ve direksiyonu onun çevirdiğini iddia etmişti.

Nadir G. hakkında da ek iddianame hazırlanarak dava dosyaları birleştirilmişti.

Kaynak: AA