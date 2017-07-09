Adana'da İki Kadının Bıçaklanması

Adana'da tartıştığı kayınbiraderi tarafından bıçaklanan kadın yaşamını yitirdi.



Merkez Seyhan ilçesinde kaynı Ömer T. tarafından evinde bıçaklanan Fadime T. kaldırıldığı Çukurova Dr. Aşkım Tüfekçi Devlet Hastanesi'nde müdahalelere rağmen kurtarılamadı.



Cenazenin otopsi işlemleri için Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılacağı belirtildi.



Öte yandan, ağır yaralı Azize S'nin hastanedeki tedavisinin sürdüğü öğrenildi.



Gözaltındaki zanlı Ömer T'nin işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği bildirildi.



Olay



Sarıhamzalı Mahallesi'nde dün Fadime T, evinde tartıştığı kayınbiraderi Ömer T. tarafından bıçaklanmış, saldırgan evde misafir olarak bulunan Azize S'yi ise kaçmaya çalışırken sokağa çıktığı sırada yakalayıp bıçaklamıştı.



Ağır yaralanan kadınlar hastanelere kaldırılmış, saldırgan Ömer T. ise mahalle sakinlerince yakalanıp suç aleti bıçakla birlikte polis ekiplerine teslim edilmişti.



Zanlı Ömer T'nin uyuşturucu bağımlısı olduğu, ağabeyi ve yaraladığı yengesiyle uyuşturucu için para istemesi nedeniyle daha önce birçok kez tartıştığı iddia edilmişti.