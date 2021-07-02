Adana'da 2 kadını öldürdüğü ileri sürülen firari zanlı yakalandı
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Adana'da 2 kadını öldürdüğü ileri sürülen firari zanlı yakalandı

Adana'da 2 kadını öldürdüğü ileri sürülen firari zanlı yakalandı
Anadolu Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Adana'nın Kozan ilçesinde iki kadını silahla öldürdüğü öne sürülen firari zanlı tutuklandı.

Adana'nın Kozan ilçesinde iki kadını silahla öldürdüğü öne sürülen firari zanlı tutuklandı.

Eskikabasakal Mahallesi'nde 24 Mayıs'ta, Tuğçe Duman (27) ve Suriye uyruklu Melek Elşemo'yu (24) tabancayla öldürdükten sonra kaçtığı öne sürülen M.A, Kozan İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince saklandığı yer tespit edilerek yakalandı.

Jandarmadaki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen M.A, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Kozan ilçesinde, 24 Mayıs'ta, sokakta park halindeki bir otomobilden şüphelenen vatandaşlar, durumu jandarmaya bildirmişti. Bölgeye sevk edilen ekipler, otomobilde Tuğçe Duman'ın, yaklaşık 100 metre mesafedeki arazide de Melek Elşemo'nun cesediyle karşılaşmıştı. Olayla ilgili gözaltına alınan 5 şüpheli serbest bırakılmıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fatih Azgın

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