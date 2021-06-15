Adana'da iki iş yerine silahla ateş açıp kaçtıkları iddiasıyla 3 şüpheli yakalandı
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Adana'da iki iş yerine silahla ateş açıp kaçtıkları iddiasıyla 3 şüpheli yakalandı

Adana'da iki iş yerine silahla ateş açıp kaçtıkları iddiasıyla 3 şüpheli yakalandı
Anadolu Ajansı / Ozan Efeoğlu - Haberler | Güncel

Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde, iki iş yerine silahla ateş açıp kaçtıkları iddia edilen 3 şüpheli gözaltına alındı.

Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde, iki iş yerine silahla ateş açıp kaçtıkları iddia edilen 3 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Gasp Büro Amirliği ekipleri, Ziyapaşa Bulvarı'ndaki bir kafe ile lokantaya tüfek ve tabancayla ateş açılması üzerine çalışma başlattı.

Bölgedeki kamera kayıtlarını inceleyen ekipler, silahla ateş açıp kaçtığı ileri sürülen S.A, K.B, N.K'yi adreslerine düzenlediği operasyonla yakaladı.

Zanlıların adreslerinde 4 ruhsatsız tüfek ele geçirildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ozan Efeoğlu

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