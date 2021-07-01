Son dakika: ADANA'DA SİLAHLI VE NARGİLELİ KAVGA 2 YARALI
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Son dakika: ADANA'DA SİLAHLI VE NARGİLELİ KAVGA 2 YARALI

Son dakika: ADANA'DA SİLAHLI VE NARGİLELİ KAVGA 2 YARALI
Demirören Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika haberleri... ADANA'da, iki grup arasında çıkan kavgada Nimet E. tabanca ile karnından, Ahmet F. ise başına nargile ile vurularak yaralandı.

ADANA'da, iki grup arasında çıkan kavgada Nimet E. tabanca ile karnından, Ahmet F. ise başına nargile ile vurularak yaralandı. Yaralılardan Nimet E.'nin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Olay, saat 20.00 sıralarında merkez Seyhan ilçesi Onur Mahallesi 45129 Sokak'ta meydana geldi. Husumetli olan iki grup arasında sokak ortasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine iki grup, birbirlerine tabanca ve nargile ile saldırdı. Gruptan kimin ateşlediği henüz bilinmeyen tabancadan çıkan kurşun, Nimet E.'nin karnına isabet etti, Ahmet F. ise kavga sırasında başına aldığı nargile darbesi ile yaralandı. Tabanca ile yaralanan Nimet E., olay yerindeki arkadaşları tarafından özel araçla yakındaki bir tıp merkezine götürüldü. Burada ilk müdahalesi yapılan Nimet E., daha sonra Seyhan Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Ahmet F. ise olay yerine çağrılan ambulansla hastaneye kaldırıldı. Hastanelerde tedavisi süren yaralılardan Nimet E.'nin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Öte yandan, olaya karıştığı öne sürülen ve ismi henüz öğrenilemeyen bir kişiyi gözaltına alan polis, soruşturmaya devam ediyor.

Son dakika: ADANA'DA SİLAHLI VE NARGİLELİ KAVGA 2 YARALI
Son dakika: ADANA'DA SİLAHLI VE NARGİLELİ KAVGA 2 YARALI
Son dakika: ADANA'DA SİLAHLI VE NARGİLELİ KAVGA 2 YARALI
Son dakika: ADANA'DA SİLAHLI VE NARGİLELİ KAVGA 2 YARALI
Son dakika: ADANA'DA SİLAHLI VE NARGİLELİ KAVGA 2 YARALI
Son dakika: ADANA'DA SİLAHLI VE NARGİLELİ KAVGA 2 YARALI
Son dakika: ADANA'DA SİLAHLI VE NARGİLELİ KAVGA 2 YARALI
Son dakika: ADANA'DA SİLAHLI VE NARGİLELİ KAVGA 2 YARALI
Son dakika: ADANA'DA SİLAHLI VE NARGİLELİ KAVGA 2 YARALI

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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