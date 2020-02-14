Adana'da iki grup arasında silahlı kavga: 1 ölü, 2 yaralı
Adana'nın Ceyhan ilçesinde, iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.
Adana'nın Ceyhan ilçesinde, iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Fatih Sultan Mehmet Mahallesi Akşemsettin Sokak'ta iki grup arasında silahlı kavga çıktı.
Kavgada Murat Çelik ile Mehmet İ. ve Kerim K. yaralandı. Ambulansla Ceyhan Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan Murat Çelik kurtarılamadı.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.