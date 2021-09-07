Adana'da iki grup arasında çıkan kavgada anne ve oğlu yaralandı
Adana'nın Seyhan ilçesinde husumetli iki grup arasında çıkan kavgada anne ve oğlu yaralandı.
Adana'nın Seyhan ilçesinde husumetli iki grup arasında çıkan kavgada anne ve oğlu yaralandı.
Gazipaşa Mahallesi'nde husumetli iki grup arasında tartışma başladı.
Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine anne A.P. darp, oğlu H.P. henüz belirlenemeyen kişi tarafından pompalı tüfekle açılan ateş sonucu yaralandı.
Olay yerine 112 Acil Servis ve polis ekipleri sevk edildi.
Yaralılar, sağlık ekiplerince Seyhan Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Polis ekipleri, olayla ilgili 1 kişiyi gözaltına aldı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Mutlu Güney