Adana'da iki doz Çin aşısı yapılan sağlıkçılarda yüzde 98.2 antikor tespit edildi
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Adana'da iki doz Çin aşısı yapılan sağlıkçılarda yüzde 98.2 antikor tespit edildi

Adana'da iki doz Çin aşısı yapılan sağlıkçılarda yüzde 98.2 antikor tespit edildi
Demirören Haber Ajansı / Nuri Pir - Haberler | Güncel

ADANA'da iki doz Çin aşısı CoronaVac uygulanan sağlık çalışanlarının antikoru, yüzde 98.2 tespit edildi.

ADANA'da iki doz Çin aşısı CoronaVac uygulanan sağlık çalışanlarının antikoru, yüzde 98.2 tespit edildi.

Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı koordinatörlüğünde Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji ve Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı öğretim üyeleri ile ortaklaşa yürütülen çalışmanın sonuçları açıklandı.

Konuyla ilgili bilgi veren Adana Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Ana Bilim Dalı Öğretim Üyeleri Prof. Dr. Ferdi Tanır, araştırmanın Çukurova Üniversitesi Balcalı Hastanesi'nde çalışan 282 sağlık çalışanında yapıldığını ve 3 aşamadan oluştuğunu belirtti. Sonuçlarını paylaştıkları çalışmanın ilk aşama olduğunu dile getiren Prof. Dr. Tanır, amacın sağlık çalışanlarında uygulanan kamuoyunda Çin aşısı olarak bilinen inaktif SARS-CoV-2 (CoronaVac) aşısına karşı oluşan bağışıklık (hümoral immünite) yanıtının araştırılması olduğunu ifade etti.'İLERİ YAŞTA DAHA DÜŞÜK ANTİKOR'Prof. Dr. Tanır, çalışmada iki doz aşı uygulanan sağlık çalışanlarında oluşan antikor cevabının incelendiğini, çalışma sonuçlarına göre yüksek oranda yüzde 98.2 tespit edilebilir nötralizan antikor cevabının geliştiği saptadıklarını vurguladı. Daha önce Covid-19 geçirmiş olan kişilerin tamamında yüksek seviyede antikor oluştuğu, ileri yaş veya kronik hastalığı olan kişilerde antikor seviyelerinin daha düşük olduğunun gözlemlendiğini dile getiren Prof. Dr. Tanır, bu bulguların "Yaşlı bireylerde ve bağışıklık yanıtı gelişmeyen kişilerde üçüncü doz gerekli mi?" sorusuna neden olduğunu ayrıca aşılama sonrası hiçbir ciddi istenmeyen etki saptanmadığını dile getirdi.'ÇALIŞMALAR SÜRECEK'Prof. Dr. Ferdi Tanır, "Çalışmanın 3'üncü ve 6'ncı ay sonuçlarında ise antikor seviyelerindeki değişimi ve aşının klinik hastalıktan koruyuculuk oranlarını, bağışıklık yanıtı gelişmeyen kişilerde geç yanıtın oluşmasını, antikor cevabı düşük olan kişilerde ise ilk 6 ayın sonunda antikor seviyelerindeki olası değişimleri tespit etmeyi amaçlıyoruz" dedi.Prof. Dr. Tanır, çalışmaya Çukurova Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Fonu tarafından finansal destek sağlandığını sözlerine ekledi.

Adana'da iki doz Çin aşısı yapılan sağlıkçılarda yüzde 98.2 antikor tespit edildi
Adana'da iki doz Çin aşısı yapılan sağlıkçılarda yüzde 98.2 antikor tespit edildi
Adana'da iki doz Çin aşısı yapılan sağlıkçılarda yüzde 98.2 antikor tespit edildi
Adana'da iki doz Çin aşısı yapılan sağlıkçılarda yüzde 98.2 antikor tespit edildi
Adana'da iki doz Çin aşısı yapılan sağlıkçılarda yüzde 98.2 antikor tespit edildi

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Nuri Pir

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