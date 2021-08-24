Adana'da iki cip çarpıştı: 1 ölü, 7 yaralı
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Adana'da iki cip çarpıştı: 1 ölü, 7 yaralı

Adana'da iki cip çarpıştı: 1 ölü, 7 yaralı
Anadolu Ajansı / Mustafa Yılmaz - Haberler | Güncel

Adana'nın Tufanbeyli ilçesinde iki cipin çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 3'ü çocuk 7 kişi yaralandı.

Adana'nın Tufanbeyli ilçesinde iki cipin çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 3'ü çocuk 7 kişi yaralandı.

Kayseri-Tufanbeyli kara yolunda Hatice Moğol'un (46) sürücü olduğu 01 Z 2758 plakalı cip ile İbrahim Yıldırımer'in (65) kullandığı yabancı plakalı cip çarpıştı.

Kazada, sürücüler ile araçlardaki 3'ü çocuk 6 kişi yaralandı.

Yaralılar, 112 Acil Sağlık ekiplerince Kahramanmaraş Devlet Hastanesi, Kayseri Şehir Hastanesi ile Tufanbeyli ve Göksun devlet hastanelerine kaldırıldı.

Göksun Devlet Hastanesindeki yaralılardan Melike Moğol (17), müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Yılmaz

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Adana'da iki cip çarpıştı: 1 ölü, 7 yaralı - Haberler
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