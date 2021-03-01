Adana'da iki ayrı ilçede kaçak kazı yapan 6 şüpheli yakalandı
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Adana'da iki ayrı ilçede kaçak kazı yapan 6 şüpheli yakalandı

01.03.2021 20:57 | Son Güncelleme: 01.03.2021 21:00
Adana'da iki ayrı ilçede kaçak kazı yapan 6 şüpheli yakalandı

Adana'nın Pozantı ve Tufanbeyli ilçelerinde kaçak kazı yaptıkları belirlenen 6 şüpheli gözaltına alındı.

Adana'nın Pozantı ve Tufanbeyli ilçelerinde kaçak kazı yaptıkları belirlenen 6 şüpheli gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Alpu Mahallesi Karınca Dağı mevkisinde kısımlarındaki arazide kaçak kazı yapıldığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Adreslerdeki aramalarda, 2 define arama ile 2 metal dedektörü, 2 kazma, 2 boş kovan ve muhtelif sayıda taş ele geçirildi, 5 şüpheli gözaltına alındı.

Öte yandan Tufanbeyli İlçesi Şar Mahallesi Karadurdular mevkisinde 1 şüpheli elinde dedektör ile define aradığı sırada jandarma ekiplerince suçüstü yakalandı.

Her iki ilçede gözaltına alınan 6 zanlının jandarmadaki işlemleri devam ediyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fikret Kavğalı

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