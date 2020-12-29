Adana'da iki araçta tabanca ve av tüfeği ele geçirildi

Adana'da iki otomobilde bir tabanca ve iki av tüfek ele geçirildi.

Adana'da iki otomobilde bir tabanca ve iki av tüfek ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kozan ilçesi Çukurören Mahallesi'nde yaptığı uygulamada, iki aracı şüpheli bularak durdurdu.

Araçlarda yapılan aramada, bir tabanca, iki av tüfeği ele geçirildi. Jandarma, 2 şüpheliyi gözaltına aldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Eren Bozkurt