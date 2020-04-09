Adana'da iki aracın çarpıştığı kazada 3 kişi hayatını kaybetti
ANA SAYFA KORONAVİRÜS SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ
FLASH HABER: Koronavirüs salgınında son durum ne? İşte ülke ülke tüm vakalar
Haberler ›› Güncel ›› Adana'da iki aracın çarpıştığı kazada 3 kişi hayatını kaybetti - Haberler
Adana, Güncel

Adana'da iki aracın çarpıştığı kazada 3 kişi hayatını kaybetti

Adana'da otomobil ile kamyonetin çarpışması sonucu ikisi kadın 3 kişi hayatını kaybetti, iki kişi yaralandı.

09.04.2020 11:12 | Son Güncelleme: 09.04.2020 11:32
Adana'da iki aracın çarpıştığı kazada 3 kişi hayatını kaybetti

Adana'da otomobil ile kamyonetin çarpışması sonucu ikisi kadın 3 kişi hayatını kaybetti, iki kişi yaralandı.

Merkez Sarıçam ilçesindeki Adana Hacı Sabancı Organize Sanayi Bölgesi Büyükbaklalı Mahallesi yakınındaki kavşakta Ömer Kaysanık yönetimindeki 01 VAM 30 plakalı otomobil ile sürücüsünün kimliği henüz tespit edilemeyen 01 AR 051 plakalı kamyonet çarpıştı.

Bölgedeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına da yansıyan kazada, otomobildeki Münevver ve Serpil Kaysanık ile yola savrulan kamyonet sürücüsü olay yerinde hayatını kaybetti.

Otomobil sürücüsü Ömer ile kardeşi Ahmet Kaysanık ise yaralı olarak ambulanslarla kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı.

Kaza mahaline gelen ölenlerin yakınları sinir krizleri geçirdi.

Kazazede yakınları arasındaki bir kadın polisi, akrabaları ve meslektaşları sakinleştirmeye çalıştı.

Ölenlerin yakını Bünyamin Kaysanık, ailenin ayçiçeği ekimi için evlerinden çıktıklarını belirterek, "Daha sonra beni kazanın yaşandığı mahallenin muhtarı arayarak olayı haber verdi. Bu yolda zaman zaman kazalar yaşanıyor. Bunun için yolda önlem alınması gerekiyor" dedi.

Kaynak: AA

Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş!
Sosyal medya fenomeninden karantinada bikini şov! Beğeni rekoru kırdı
Sosyal medya fenomeninden karantinada bikini şov! Beğeni rekoru kırdı
ABD, Türkiye'ye kapasite fazlası sağlık malzemeleri için takas önerdi
ABD, Türkiye'ye kapasite fazlası sağlık malzemeleri için takas önerdi
Koronavirüs aşısı için çalışan Prof. Dr. Ovalı'dan heyecanlandıran paylaşım: 23 Nisan için sözleştik
Koronavirüs aşısı için çalışan Prof. Dr. Ovalı'dan heyecanlandıran paylaşım: 23 Nisan için sözleştik
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Politika Ömer Çelik Engin Altay Süleyman Soylu Abdulhamit Gül Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Simge Sağın Haluk Levent Şeyma Subaşı Aleyna Tilki
Spor Falcao Ali Koç Bülent Uygun Malcolm Thomas Emre Belözoğlu
Daha Fazla Mart Polis Avrupa İspanya
Şu an buradasınız: Adana'da iki aracın çarpıştığı kazada 3 kişi hayatını kaybetti - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 9.4.2020 12:12:06. #1.15#
title