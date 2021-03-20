Son dakika haberi! İki aile arasında çıkan silahlı kavgada 3 kişi yaralandı

Gelen son dakika haberlerine göre Adana'da iki aile arasında silahlı kavga çıktı, 3 kişi yaralandı.

Adana'da iki aile arasında silahlı kavga çıktı, 3 kişi yaralandı.

Merkez Seyhan ilçesi Ulubatlı Hasan Mahallesi'nde, aralarında daha önce husumet bulunan iki aile arasında çıkan kavgada tabanca ve av tüfekleri kullanıldı.

Kavgada tabanca mermisi isabet eden üç kişi yaralandı. Yaralılar 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından çeşitli hastanelere kaldırıldı.

Olayın ardından polis ekipleri mahalleyi ablukaya aldı. Kavgaya karışanların yakalanması için özel harekat ekipleri ve zırhlı polis araçlarının katılımıyla sokak araları kontrol edildi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bekir Ömer Fansa