Adana'da iki aile arasında bıçaklı kavga: 5 yaralı
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Adana'da iki aile arasında bıçaklı kavga: 5 yaralı

Adana'da iki aile arasında bıçaklı kavga: 5 yaralı
Anadolu Ajansı / Fatih Azgın - Haberler | Güncel

Adana'nın Kozan ilçesinde iki aile arasında çıkan bıçaklı kavgada 5 kişi yaralandı.

Adana'nın Kozan ilçesinde iki aile arasında çıkan bıçaklı kavgada 5 kişi yaralandı.

İddiaya göre, Göller Yaylası'nda husumetli iki ailenin fertleri arasında tartışma çıktı.

Tartışmanın büyümesiyle yaşanan bıçaklı kavgada C.K. (39) ve M.K. (57) ile diğer aileden Y.K, (53) A.K. (55) ve B.K. (23) yaralandı.

Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince Kozan Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Durumu ağır olan A.K. ve B.K. ilk müdahalenin ardından Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesine sevk edildi.

Adana'da iki aile arasında bıçaklı kavga: 5 yaralı
Adana'da iki aile arasında bıçaklı kavga: 5 yaralı
Adana'da iki aile arasında bıçaklı kavga: 5 yaralı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fatih Azgın

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