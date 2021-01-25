Adana'da ikametgahında çok miktarda silah ve mühimmat ele geçirilen zanlı tutuklandı
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Adana'da ikametgahında çok miktarda silah ve mühimmat ele geçirilen zanlı tutuklandı

25.01.2021 16:53 | Son Güncelleme: 25.01.2021 16:56
Adana'da ikametgahında çok miktarda silah ve mühimmat ele geçirilen zanlı tutuklandı

Adana'da ikametgahında çok miktarda silah ve mühimmat ele geçirilen şüpheli tutuklandı.

Adana'da ikametgahında çok miktarda silah ve mühimmat ele geçirilen şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, silah ve mühimmat kaçakçılığı yaptığı öne sürülen zanlının adresine operasyon düzenledi.

Adreste 2 kalaşnikof ve bu silaha ait 6 şarjör ile hafif makineli tüfek, 2 ruhsatsız tabanca, çelik yelek ve 114 mermi ele geçirildi.

Gözaltına alınan zanlı, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ozan Efeoğlu

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