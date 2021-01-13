Adana'da ihtiyaç sahibi öğrencilere 200 tablet desteği
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Adana'da ihtiyaç sahibi öğrencilere 200 tablet desteği

13.01.2021 15:47 | Son Güncelleme: 13.01.2021 15:50
Adana'da ihtiyaç sahibi öğrencilere 200 tablet desteği

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) öncülüğünde başlatılan "Küçük Parmaklar" tablet dağıtım kampanyası kapsamında, Adana Ticaret Odası (ATO), Adana Sanayi Odası (ADASO) ve Adana Ticaret Borsası (ATB), Milli Eğitim Müdürlüğü'ne 200 klavyeli tablet bağışında bulundu.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) öncülüğünde başlatılan "Küçük Parmaklar" tablet dağıtım kampanyası kapsamında, Adana Ticaret Odası (ATO), Adana Sanayi Odası (ADASO) ve Adana Ticaret Borsası (ATB), Milli Eğitim Müdürlüğü'ne 200 klavyeli tablet bağışında bulundu.

ATO'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, ATO ev sahipliğinde gerçekleşen tablet teslim törenine Adana Milli Eğitim Müdürü Veysel Durgun, ATO Başkanı Atila Menevşe, ATO Meclis Başkanı İsmail Acı, ADASO Başkanı Zeki Kıvanç, ATB Başkanı Şahin Bilgiç, AOSB Başkanı Bekir Sütcü, ATO Yönetim Kurulu Üyesi Aycan Aktürk, ATO Genel Sekreteri Birol Yarman, ADASO Genel Sekreteri Bora Kocaman katıldı.

Törende, temin edilen 200 klavyeli tablet Adana Milli Eğitim Müdürü Durgun'a teslim edildi.

Kampanyaya katkıda bulunanlar adına konuşan ATO Başkanı Atila Menevşe, bir ülkenin geleceğine yapılacak en önemli yatırımın gençlerin eğitimine sağlanacak destek olduğunu belirtti.

İl Milli Eğitim Müdürü Durgun da salgın sürecinde tablet ya da bilgisayarları olmadığı için uzaktan eğitime katılma imkanı bulamayan öğrencilere yapılan bu desteğin çok önemli olduğunu kaydetti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / İsmihan Özgüven

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ömer Çelik Ziya Selçuk Murat Kurum Nikol Paşinyan Devlet Bahçeli
Magazin Demet Akalın Demet Özdemir Gonca Vuslateri Mehmet Ali Erbil
Spor Erol Bulut Samet Aybaba Abdullah Avcı Emre Taşdemir Oğulcan Çağlayan
Tüm Haberler İzmir Kongre Fenerbahçe Uyuşturucu
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Adana'da ihtiyaç sahibi öğrencilere 200 tablet desteği - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 13.1.2021 16:08:59. #1.14#
title