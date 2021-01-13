Adana'da ihtiyaç sahibi öğrencilere 200 tablet desteği

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) öncülüğünde başlatılan "Küçük Parmaklar" tablet dağıtım kampanyası kapsamında, Adana Ticaret Odası (ATO), Adana Sanayi Odası (ADASO) ve Adana Ticaret Borsası (ATB), Milli Eğitim Müdürlüğü'ne 200 klavyeli tablet bağışında bulundu.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) öncülüğünde başlatılan "Küçük Parmaklar" tablet dağıtım kampanyası kapsamında, Adana Ticaret Odası (ATO), Adana Sanayi Odası (ADASO) ve Adana Ticaret Borsası (ATB), Milli Eğitim Müdürlüğü'ne 200 klavyeli tablet bağışında bulundu.

ATO'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, ATO ev sahipliğinde gerçekleşen tablet teslim törenine Adana Milli Eğitim Müdürü Veysel Durgun, ATO Başkanı Atila Menevşe, ATO Meclis Başkanı İsmail Acı, ADASO Başkanı Zeki Kıvanç, ATB Başkanı Şahin Bilgiç, AOSB Başkanı Bekir Sütcü, ATO Yönetim Kurulu Üyesi Aycan Aktürk, ATO Genel Sekreteri Birol Yarman, ADASO Genel Sekreteri Bora Kocaman katıldı.

Törende, temin edilen 200 klavyeli tablet Adana Milli Eğitim Müdürü Durgun'a teslim edildi.

Kampanyaya katkıda bulunanlar adına konuşan ATO Başkanı Atila Menevşe, bir ülkenin geleceğine yapılacak en önemli yatırımın gençlerin eğitimine sağlanacak destek olduğunu belirtti.

İl Milli Eğitim Müdürü Durgun da salgın sürecinde tablet ya da bilgisayarları olmadığı için uzaktan eğitime katılma imkanı bulamayan öğrencilere yapılan bu desteğin çok önemli olduğunu kaydetti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / İsmihan Özgüven