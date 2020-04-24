Adana'da iftar öncesi 4 bin 'Ramazan Pidesi' dağıtıldı
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Adana'da iftar öncesi 4 bin 'Ramazan Pidesi' dağıtıldı

Türk Kızılayı Adana Şubesi tarafından vatandaşlara orucun ilk gününde iftar öncesi 4 bin pide dağıtıldı.

24.04.2020 17:13 | Son Güncelleme: 24.04.2020 17:15
Adana'da iftar öncesi 4 bin 'Ramazan Pidesi' dağıtıldı

Türk Kızılayı Adana Şubesi tarafından vatandaşlara orucun ilk gününde iftar öncesi 4 bin pide dağıtıldı.

Yeni tip korona virüs nedeniyle 31 ilde 22 Nisan 00.00'dan sonra 26 Nisan Pazar günü gece 24.00'a kadar sokağa çıkma kısıtlaması getirildi. Bu kısıtlamaya rağmen vatandaşlara Ramazan ayı nedeniyle iftar saatine kadar evlerinin yakınındaki fırından yürüyerek gitme şartıyla ekmek almalarına müsaade edildi.

Çoğu vatandaş virüsten korktuğu için fırınlara gitmez veya iftarlık ekmeklerini sabahtan alırken Türk Kızılayı Adana Şubesi, merkez Seyhan, Yüreğir, Çukurova ve Sarıçam ilçelerinde toplam 4 bin 'Ramazan Pidesi' dağıttı.

Dağıtılan ekmeklerden alan Süleyman Özcan, taze ekmek gelmesinden dolayı memnun kaldığını söyleyerek, "Ekmeğimizi sabahtan almıştık ama böyle taze geldi. Teşekkür ederiz" diye konuştu.

Türk Kızılayı Adana Şube Başkanı Ramazan Saygılı ise belirli periyotlarla ekmek dağıtımın devam edeceğini belirterek, "Malumunuz toplu iftar yapamayacağız. Bu nedenle zaman zaman vatandaşlarımıza yemek dağıtımı da yapacağız. Vatandaşlarımızdan aldığımız hayırları böyle iyiliklere kullanıyoruz. İnsanlara ekmeklerini bugün iftar öncesi dağıttık" dedi. - ADANA

Kaynak: İHA

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