Adana'da "Huzur ve Güven" Uygulaması

Adana'da 2 bin 372 polisin katılımıyla "huzur ve güven" uygulaması gerçekleştirildi.

İl Emniyet Müdürlüğünce, kent genelindeki yollarda ve umuma açık yerlerde gerçekleştirilen uygulamaya Asayiş, Uyuşturucu ile Mücadele, Çevik Kuvvet ve Trafik şubelerinden 340 kara ve bir hava ekibi katıldı.

Denetimlerde 4 dedektör köpek kullanıldı.

Ekipler, uygulamanın yapıldığı noktalarda güvenlik önlemleri alarak, şüpheli araçları durdurdu ve dedektör köpeklerle arama gerçekleştirdi.

Denetimlerde 14 bin 575 kişinin kimlik sorgulamasında çeşitli suçlardan aranan 34 kişi yakalandı, 17 kişi ise gözaltına alındı. Ayrıca 5 kişiye adli işlem uygulanan kontrollerde toplam 6 bin 447 lira ceza kesildi.

Sabit ve önleyici yol kontrolünün ardından il genelinde umuma açık 137 mekanda denetim yapan ekipler, 9 iş yeri ve 7 kişi hakkında idari işlem yaparak 2 bin 45 lira para cezası uyguladı.

Uygulamada 5 bin 801 araç kontrol edilirken 20 araç trafikten men edildi. Toplamda 144 araca 81 bin 396 lira para cezası uygulandı.

Kontroller sırasında 6 ruhsatsız tabanca, 75 fişek, 4 ruhsatsız av tüfeği, 2 kurusıkı tabanca, bir kesici ve delici alet ile 2,5 gram eroin ele geçirildi.

Uygulama bölgelerini denetleyen İl Emniyet Müdürü Zafer Aktaş, kent sakinleriyle sohbet etti.

Kaynak: AA