Adana'da "Huzur" Operasyonu

Adana'da, 500 polisin katılımıyla "huzur" operasyonu düzenlendi.



Operasyona, İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı asayiş, terör, narkotik ve kaçakçılık şube müdürlüklerinde görev yapan polis ekipleri katıldı.



Gruplar halinde ayrılan ekipler, kentteki eğlence mekanları ile umuma açık yerlerde kimlik kontrolü gerçekleştirdi.



Uygulamaya katılan İl Emniyet Müdürü Selami Yıldız, vatandaşların güvenliğinin öncelikleri olduğunu söyledi.



Vatandaşların özgürlük ve güvenlik dengesine çok dikkat ederek uygulamayı gerçekleştirdiklerini belirten Yıldız, "Ekiplerimiz vatandaşlarımızın özgürlük alanlarını kısıtlamadan onların güvenliğini sağlamaya çalışıyor." dedi.



Yıldız, uygulamanın umuma açık yerlerde devam edeceğini dile getirerek, "Kentin muhtelif yerlerinde arkadaşlarımız farklı saat aralıklarında şok uygulamalar yapıyorlar. Aranan kişiler, narkotik ve terör odaklı uygulamalarımız devam edecek." ifadelerini kullandı.