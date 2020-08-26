Adana'da husumetlileri barıştırmak isterken tabancayla vuruldu
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Adana'da husumetlileri barıştırmak isterken tabancayla vuruldu

Adana'da husumetlileri barıştırmak isterken çıkan silahlı kavgada tabancayla vurulan bir kişi yaralandı.

Adana'da husumetlileri barıştırmak isterken tabancayla vuruldu
26.08.2020 03:27 | Son Güncelleme: 26.08.2020 03:30

Adana'da husumetlileri barıştırmak isterken çıkan silahlı kavgada tabancayla vurulan bir kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, merkez Yüreğir ilçesi Haydaroğlu Mahallesi'nde A.T, kardeşi M.S.T. ile husumetlisi S.B'yi barıştırmak için buluşturdu.

Buluşmada yaşanan tartışma sırasında tabancayla ateş açılması sonucu A.T. bacağından yaralandı.

Yaralı, olay yerine çağrılan ambulansla Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Polis ekipleri iki şüpheliyi gözaltına aldı.

Kaynak: AA

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