Adana'da husumetliler arasında kavga: 2 yaralı
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Adana'da husumetliler arasında kavga: 2 yaralı

17.10.2020 21:11 | Son Güncelleme: 17.10.2020 21:15
Adana'da husumetliler arasında kavga: 2 yaralı

ADANA'da, aralarında husumet bulunan iki grup arasında çıkan kavgada 2 kişi, tabancayla vurularak yaralandı.

ADANA'da, aralarında husumet bulunan iki grup arasında çıkan kavgada 2 kişi, tabancayla vurularak yaralandı. Kaçan 2 şüpheli, polis ekiplerince yakalanarak, gözaltına alındı.

Olay, merkez Seyhan ilçesi Gülbahçesi Mahallesi'nde meydana geldi. Fadıl D. ve Şerif D. iddiaya göre husumetli olduğu Hüseyin E. ve Feyyaz D.'nin evinin önüne gelince, taraflar arasında tartışma çıktı. Tartışmanın kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüşmesi üzerine Fadıl D. ve Şerif D. yanlarında getirdiği tabancayla Hüseyin E. ve Feyyaz D.'yi vücutlarının çeşitli yerlerinden vurup, kaçtı. Mermilerin kalça ve sırtına isabet ettiği 2 yaralı kanlar içinde yerde kalırken, çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralılar sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Adana Şehir Hastanesine kaldırıldı. Olay sonrası kaçan şüpheliler, polisin kısa süreli takibi sonucu yakalanarak gözaltına alındı.


Adana'da husumetliler arasında kavga: 2 yaralı
Adana'da husumetliler arasında kavga: 2 yaralı
Adana'da husumetliler arasında kavga: 2 yaralı
Adana'da husumetliler arasında kavga: 2 yaralı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Yusuf KANTARLI

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