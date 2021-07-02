Adana'da husumetli ailelerin bıçaklı kavgası: 5 yaralı
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Adana'da husumetli ailelerin bıçaklı kavgası: 5 yaralı

Adana'da husumetli ailelerin bıçaklı kavgası: 5 yaralı
Demirören Haber Ajansı / Ali Gökdal - Haberler | Güncel

ADANA'nın Kozan ilçesinde, husumetli olan 2 aile arasında çıkan kavgada bıçaklanan ve darbedilen 2'si ağır 5 kişi yaralandı.

ADANA'nın Kozan ilçesinde, husumetli olan 2 aile arasında çıkan kavgada bıçaklanan ve darbedilen 2'si ağır 5 kişi yaralandı.

Olay, öğle saatlerinde ilçeye bağlı Göller Yaylası'nda meydana geldi. Aralarında husumet bulunan ve cuma namazı sonrası yolda karşılaşan Küçükcan ve Kılıç aileleri tartışmaya başladı. İddiaya göre, tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Arbedede Cengizhan Küçükcan (39), Mehmet Küçükcan (57) darbedilerek, Yusuf Kılıç (53), Ali Kılıç (55) ve Berat Kılıç (23) ise bıçaklanarak yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri geldi. Yaralılar ilk müdahalelerinin ardından ambulansla Kozan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Sağlık durumları ağır olan Berat ve Ali Kılıç, daha sonra Çukurova Üniversitesi Balcalı Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Jandarma, olayla ilgili soruşturma başlattı.


Namaz vakitlerini görüntülemek için tıklayın

Adana'da husumetli ailelerin bıçaklı kavgası: 5 yaralı
Adana'da husumetli ailelerin bıçaklı kavgası: 5 yaralı
Adana'da husumetli ailelerin bıçaklı kavgası: 5 yaralı
Adana'da husumetli ailelerin bıçaklı kavgası: 5 yaralı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ali Gökdal

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