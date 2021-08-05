Adana'da husumetli aileler arasında silahlı kavga: 2 yaralı
Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde, husumetli aileler arasında çıkan silahlı kavgada 2 kişi yaralandı.
Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde, husumetli aileler arasında çıkan silahlı kavgada 2 kişi yaralandı.
Dadaloğlu Mahallesi'ndeki bir özel hastanenin önünde, iki aile arasında tartışma çıktı.
Silahlı kavgaya dönüşen olayda Ahmet Ç. ve oğlu Hikmet Ç. yaralandı.
Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince hastaneye kaldırıldı.
Kavgaya karıştıkları iddia edilen Doğan M. ve Yusuf M, polis ekiplerince Selahattin Eyyübi Mahallesi'nde yakalandı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Fikret Kavğalı