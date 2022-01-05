Adana'da hurda deposunda çıkan yangın söndürüldü - Haberler
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Adana'da hurda deposunda çıkan yangın söndürüldü

Adana'da hurda deposunda çıkan yangın söndürüldü
AA / Fikret Kavğalı - Haberler | Güncel

Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde hurda deposunda çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü, dumandan etkilenen kişi hastaneye kaldırıldı.

SEYHAN, ADANA (AA) - Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde hurda deposunda çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü, dumandan etkilenen kişi hastaneye kaldırıldı.

Yeşilyurt Mahallesi'nde bir hurda deposunda alevler yükseldiğini görenler durumu itfaiyeye bildirdi.

Yangın nedeniyle polis çevrede güvenlik önlemi aldı. İtfaiye ekiplerinin müdahale ettiği yangın söndürüldü.

Yoğun dumandan etkilenen Dilan D. sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.

İtfaiye yangının çıkış nedenine ilişkin çalışma başlattı.

Adana'da hurda deposunda çıkan yangın söndürüldü

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AA / Fikret Kavğalı - Son Dakika Haberleri

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