Adana'da HTŞ-HAD operasyonu 6 gözaltı kararı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Adana'da HTŞ-HAD operasyonu 6 gözaltı kararı

ADANA'da terör örgütü HTŞHAD üyesi olduğu iddia edilen 6 kişinin yakalanması için şafak vakti operasyon düzenlendi.

Adana'da HTŞ-HAD operasyonu 6 gözaltı kararı
11.06.2020 09:15 | Son Güncelleme: 11.06.2020 09:19

ADANA'da terör örgütü HTŞHAD üyesi olduğu iddia edilen 6 kişinin yakalanması için şafak vakti operasyon düzenlendi. 

Terör örgütü El Kaide tabanlı HTŞHAD terör örgütünün tespit ve deşifresine yönelik çalışmalarını sürdüren İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) Şube Müdürlüğü ekipleri, örgüt adına cihat etmek için Suriye'ye gidip geldikleri, silahlı faaliyette bulundukları ve örgüte eleman kazandırdıkları öne sürülen 6 kişiyi belirledi. Cumhuriyet Başsavcılığı'nın şüpheliler hakkında yakalama kararı çıkartmasının ardından şafak vakti 6 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi. Direnişin yaşanabileceği evlerin demir kapıları, özel harekat polisleri tarafından koç başlarıyla kırılarak girildi. Evlerde arama yapan ekipler, haklarında yakalama kararı bulunan çok sayıda şüpheliyi gözaltına aldı, dijital malzemelere de el konuldu. Gözaltına alınan şüpheliler, sağlık kontrolünün ardından sorgulanmak üzere Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.


Kaynak: DHA

Güncel Manşet

Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan bu görüntüler karşısında sinirlendi: Nasıl serbest bırakılır? Haber
Cumhurbaşkanı Erdoğan bu görüntüler karşısında sinirlendi: Nasıl serbest bırakılır?
İngiliz restoran zinciri Frankie and Benny's 3 bin kişiyi işten çıkaracak Haber
İngiliz restoran zinciri Frankie and Benny's 3 bin kişiyi işten çıkaracak
Yurt dışı tarifeli yolcu uçuşları yeniden başladı Haber
Yurt dışı tarifeli yolcu uçuşları yeniden başladı
Cemal Can ve Ardahan'ın kurduğu takımlar Acun Ilıcalı'yı hayal kırıklığına uğrattı Haber
Cemal Can ve Ardahan'ın kurduğu takımlar Acun Ilıcalı'yı hayal kırıklığına uğrattı
Belçika'daki ırkçılık protestolarında Sultan Abdülmecid'in mücevherlerini çalan 2. Leopold'da öfke büyüyor Haber
Belçika'daki ırkçılık protestolarında Sultan Abdülmecid'in mücevherlerini çalan 2. Leopold'da öfke büyüyor
Doğada çekim yapan vatandaşa, Türkiye'nin en zehirli yılan türü saldırdı Haber
Doğada çekim yapan vatandaşa, Türkiye'nin en zehirli yılan türü saldırdı
Kilosu 50 liraya çıkan yer fıstığı, üreticiyi sevindirdi
Kilosu 50 liraya çıkan yer fıstığı, üreticiyi sevindirdi
Ali Sunal, izin almadan babası adına hatıra para basan kişilerden şikayetçi oldu
Ali Sunal, izin almadan babası adına hatıra para basan kişilerden şikayetçi oldu
Kaçak doğumhaneye baskın: Yabancı uyruklu 7 şüpheli gözaltına alındı
Kaçak doğumhaneye baskın: Yabancı uyruklu 7 şüpheli gözaltına alındı
Erkek arkadaşının tanıştırdığı şahıs, tecavüz edip deodorant şişesiyle istismarda bulundu
Erkek arkadaşının tanıştırdığı şahıs, tecavüz edip deodorant şişesiyle istismarda bulundu
Nişanlısının boğazını keserek öldüren Zehra: Engelliydi, 'Evleniriz ama bana el süremezsin' dedim
Nişanlısının boğazını keserek öldüren Zehra: Engelliydi, 'Evleniriz ama bana el süremezsin' dedim
Caner Çalışır'ın vefatı Cemal Can'ın içine doğdu! Gözyaşları içinde söyledikleri yeniden gündem oldu
Caner Çalışır'ın vefatı Cemal Can'ın içine doğdu! Gözyaşları içinde söyledikleri yeniden gündem oldu
Villarreal, taraftarların fotoğraflarını karton halinde tribünlere yerleştirdi
Villarreal, taraftarların fotoğraflarını karton halinde tribünlere yerleştirdi
CHP Bayat İlçe Başkanı Mehmet Ali Üstün koronavirüsten hayatını kaybetti
CHP Bayat İlçe Başkanı Mehmet Ali Üstün koronavirüsten hayatını kaybetti
Davutoğlu, hükümetin ekonomi politikalarını eleştirdi: Sorunlar kredilerle çözülemez
Davutoğlu, hükümetin ekonomi politikalarını eleştirdi: Sorunlar kredilerle çözülemez
Son Dakika: Şirketler ticaret sicili belgesi başvurularını ve harç bedellerini elektronik ortamda yapabilecek
Son Dakika: Şirketler ticaret sicili belgesi başvurularını ve harç bedellerini elektronik ortamda yapabilecek
New York'ta polislerin disiplin kayıtları üzerindeki gizlilik kaldırıldı
New York'ta polislerin disiplin kayıtları üzerindeki gizlilik kaldırıldı
Son dakika: İçişleri Bakanlığı, valiliklere gönderdiği yazıda asker uğurlama konusunda yasağa uymayanlara işlem yapılmasını istedi
Son dakika: İçişleri Bakanlığı, valiliklere gönderdiği yazıda asker uğurlama konusunda yasağa uymayanlara işlem...
Haziranda kar görenler fotoğraf çekmeyi ihmal etmiyor
Haziranda kar görenler fotoğraf çekmeyi ihmal etmiyor
İngiltere Premier Lig'de bir kişide koronavirüse rastlandı
İngiltere Premier Lig'de bir kişide koronavirüse rastlandı
Son Dakika: Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ve Semih Özsoy, PFDK'ya sevk edildi
Son Dakika: Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ve Semih Özsoy, PFDK'ya sevk edildi
İtalya Kupası'nda yarı final ve finalde uzatmalar kaldırıldı
İtalya Kupası'nda yarı final ve finalde uzatmalar kaldırıldı
Son Dakika: Türkiye'de 10 Haziran günü koronavirüs nedeniyle 17 kişi hayatını kaybetti, 922 yeni vaka tespit edildi
Son Dakika: Türkiye'de 10 Haziran günü koronavirüs nedeniyle 17 kişi hayatını kaybetti, 922 yeni vaka tespit...
Demokrasi mitinglerine katılmak da Demirci'yi kurtarmadı! FETÖ'cü Şükür'e attığı mesajlar başını yaktı
Demokrasi mitinglerine katılmak da Demirci'yi kurtarmadı! FETÖ'cü Şükür'e attığı mesajlar başını yaktı
İşte Bakan Koca'nın 'Vakalarda kısmi artış var' dediği 3 bölgenin koronavirüs yoğunluk haritası
İşte Bakan Koca'nın "Vakalarda kısmi artış var" dediği 3 bölgenin koronavirüs yoğunluk haritası
Bekçilerin sahip olduğu yetkiler genişletildi, bekçi olma şartları düzenlendi
Bekçilerin sahip olduğu yetkiler genişletildi, bekçi olma şartları düzenlendi
BM yaptırımlarını delen Kim Jong-Un, kum ihraç ederek milyonlarca dolar kazanıyor
BM yaptırımlarını delen Kim Jong-Un, kum ihraç ederek milyonlarca dolar kazanıyor
30 yıllık husumet cenaze dinlemedi! Annelerinin tabutunu almaya giderken vuruldular
30 yıllık husumet cenaze dinlemedi! Annelerinin tabutunu almaya giderken vuruldular
Aynı gün hem merdivenden düşen hem de dudağını arı sokan Demet Evgar kendini tiye aldı
Aynı gün hem merdivenden düşen hem de dudağını arı sokan Demet Evgar kendini tiye aldı
2022'de devreye alınacak Tamamlayıcı Emeklilik Sistemi'yle çifte maaş alınacak
2022'de devreye alınacak Tamamlayıcı Emeklilik Sistemi'yle çifte maaş alınacak
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Fuat Oktay Mustafa Şentop Enis Berberoğlu Nimetullah Erdoğmuş Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Müge Anlı Seda Sayan Cem Yılmaz Şahan Gökbakar
Spor Metin Oktay Fatih Terim Semih Özsoy Sergen Yalçın Ahmet Nur Çebi
Daha Fazla Milli Haziran Antalya İngiltere
Şu an buradasınız: Adana'da HTŞ-HAD operasyonu 6 gözaltı kararı - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 11.6.2020 09:29:27. #1.15#
title