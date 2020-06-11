Adana'da HTŞ/HAD operasyonu: 6 gözaltı kararı
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Adana'da HTŞ/HAD operasyonu: 6 gözaltı kararı

ADANA'da terör örgütü HTŞ/HAD üyesi olduğu iddia edilen 6 kişinin yakalanması için şafak vakti operasyon düzenlendi.

Adana'da HTŞ/HAD operasyonu: 6 gözaltı kararı
11.06.2020 06:28 | Son Güncelleme: 11.06.2020 06:32

ADANA'da terör örgütü HTŞ/HAD üyesi olduğu iddia edilen 6 kişinin yakalanması için şafak vakti operasyon düzenlendi. 

Terör örgütü El Kaide tabanlı HTŞ/HAD terör örgütünün tespit ve deşifresine yönelik çalışmalarını sürdüren İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) Şube Müdürlüğü ekipleri, örgüt adına cihat etmek için Suriye'ye gidip geldikleri, silahlı faaliyette bulundukları ve örgüte eleman kazandırdıkları öne sürülen 6 kişiyi belirledi. Cumhuriyet Başsavcılığı'nın şüpheliler hakkında yakalama kararı çıkartmasının ardından şafak vakti 6 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi. Direnişin yaşanabileceği evlerin demir kapıları, özel harekat polisleri tarafından koç başlarıyla kırılarak girildi. Evlerde arama yapan ekipler, haklarında yakalama kararı bulunan çok sayıda şüpheliyi gözaltına aldı, dijital malzemelere de el konuldu. Gözaltına alınan şüpheliler, sağlık kontrolünün ardından sorgulanmak üzere Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.


Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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