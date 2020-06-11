Adana'da HTŞ/HAD operasyonu
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Adana'da HTŞ/HAD operasyonu

Adana'da HTŞ/HAD operasyonu Adana'da terör örgütü HTŞ/HAD adına faaliyet içerisinde oldukları belirlenen 6 kişi hakkında gözaltı kararı çıkarıldı.

11.06.2020 05:58 | Son Güncelleme: 11.06.2020 06:17

Adana'da HTŞ/HAD operasyonu

ADANA - Adana'da terör örgütü HTŞ/HAD adına faaliyet içerisinde oldukları belirlenen 6 kişi hakkında gözaltı kararı çıkarıldı. Şafak vakti yapılan operasyonla şüpheliler yakalandı.

Adana Cumhuriyet Başsavcılığı terör örgütü HTŞ/HAD adına faaliyet yürüttüğü tespit edilen 6 kişi hakkında gözaltı kararı çıkardı. İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, terör örgütü HTŞ/HAD'a yönelik operasyon düzenlendi.

Özel Harekat polislerinde desteği ile söz konusu şahısların evleri şafak vakti eş zamanlı baskınlar düzenlendi. Baskında yakalanan zanlılar adli tıp birimindeki sağlık kontrollerinin ardından sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

Yakalanan zanlıların, terör örgütü adına cihat etmek amacıyla Suriye gidip geldikleri, silahlı faaliyette bulundukları, örgüte elaman kazandırma ve aktarım faaliyetleri içerisinde bulundukları öğrenildi.

Adana'da HTŞ/HAD operasyonu

Kaynak: İHA

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