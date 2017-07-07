Adana'da Hızlı Tren Çalışması İçin Yol Kapatıldı

Adana'da Mithatpaşa Mahallesi Mücahitler Caddesi ile Mustafa Kemal Paşa Bulvarı kavşağında yapılacak hızlı tren hattı çalışmaları nedeniyle köprü altının doğu tarafında bulunan karayolu trafiğe kapatıldı.



Adana Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Koordinasyon Merkezi'nin 2017/04 sayılı kararı ile TCDD Adana-Mersin İstasyonu Hızlı Tren Hattı Köprüsü yapımı nedeniyle Seyhan ilçesi Mithatpaşa Mahallesi Mücahitler Caddesi ile Mustafa Kemalpaşa Bulvarı kavşağında yapılacak olan çalışmalar sırasında, öncelikle köprü altı doğu tarafında bulunan karayolu (şehrin güneyinden kuzeyine) 3 ay süre ile 5 temmuz tarihi itibarıyla trafiğe kapatıldı.



Adana İl Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, burada yapılan çalışmanın sona ermesi ve yolun trafiğe açılmasından sonra, 2 ay süre ile köprü altı batı tarafının (şehrin kuzeyden güneyine gelen yol) trafiğe kapatılacağı bildirildi.



Kentin güneyinden kuzeyine giden trafik akımının Vilayet Kavşağı'ndan Uğur Mumcu Meydanı Sular Kavşağı'ndan sola dönüş, Mustafa Sarı Alt Geçidi'ni kullanarak Mustafa Kemalpaşa Bulvarı'ndan sağlı sollu olacak şekilde trafik akışının yönlendirileceğinin vurgulandığı açıklamada, "Köprü altının batı kısmının 2 ay süre ile trafiğe kapatılmasından sonra ise kuzeyden gelen trafik akımının Mustafa Kemalpaşa Bulvarı Mücahitler Bulvarı kavşağından sağa ve sola devam etmeleri ve araç sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine uymaları gerekmektedir" denildi. - ADANA