Adana'da hırsızlık zanlısının otomobilinden uyuşturucu ve silah çıktı - Haberler
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Adana'da hırsızlık zanlısının otomobilinden uyuşturucu ve silah çıktı

Adana'da hırsızlık zanlısının otomobilinden uyuşturucu ve silah çıktı
AA / İsmihan Özgüven - Haberler | Güncel

Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde, otomobilinde uyuşturucu ve silah ele geçirilen hırsızlık şüphelisi gözaltına alındı.

Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde, otomobilinde uyuşturucu ve silah ele geçirilen hırsızlık şüphelisi gözaltına alındı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Çağırkanlı Mahallesi'nde ikamet eden Ç.K'nin narenciye bahçesindeki konteynerinden hırsızlık yapıldığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Adrese hareket eden ekipler, yolda şüphelendikleri bir aracı durdurmak istedi.

Ekipler, "dur" ikazında bulundukları otomobilden yola bir şeyler atıldığını fark etti.

Daha sonra durdurulan araç ve güzergahta, bir miktar sentetik uyuşturucu ve esrar, 2 uyuşturucu hap ile kurusıkıdan bozma tabanca, şarjör ve 6 fişek ele geçirildi.

Hırsızlığın da şüphelisi olduğu tespit edilen M.K. gözaltına alındı.

AA / İsmihan Özgüven - Son Dakika Haberleri

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