Son dakika! Hırsızlık zanlısını takip eden polis kuş kafesine gizlenmiş silah ve uyuşturucu buldu
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Son dakika! Hırsızlık zanlısını takip eden polis kuş kafesine gizlenmiş silah ve uyuşturucu buldu

Anadolu Ajansı - Haberler | Güncel

Edinilen son dakika haberine göre Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde hırsızlık zanlısını takip eden polis, kuş kafesine gizlenmiş pompalı tüfek ve uyuşturucu ele geçirdi.

Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde hırsızlık zanlısını takip eden polis, kuş kafesine gizlenmiş pompalı tüfek ve uyuşturucu ele geçirdi.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Oto Hırsızlığı Büro Amirliği ekipleri, iki motosikletin çalınmasıyla ilgili çalışma başlattı.

Ekip, motosikletlerin en son görüldüğü Akdeniz Mahallesi'ndeki Kuş Pazarı'nda şafak vakti yaptığı inceleme sırasında iki şüphelinin kendilerini fark edip kaçmaya başlaması üzerine peşlerine düştü.

Kovalamaca sonucu zanlılardan biri yakalandı.

Polis ekipleri, şüphelilerin arkalarında bıraktığı iki motosiklet ile bir elektrikli bisikletin çalıntı olduğunu belirledi.

Öte yandan, adresteki kuş kafesinde yapılan incelemede 112 gram esrar, pompalı tüfek ile hassas terazi ele geçirildi.

Gözaltına alınan Murat Can K. (29), emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi. Zanlı çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Polis, diğer zanlıyı yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor.

Son dakika! Hırsızlık zanlısını takip eden polis kuş kafesine gizlenmiş silah ve uyuşturucu buldu
Son dakika! Hırsızlık zanlısını takip eden polis kuş kafesine gizlenmiş silah ve uyuşturucu buldu
Son dakika! Hırsızlık zanlısını takip eden polis kuş kafesine gizlenmiş silah ve uyuşturucu buldu
Son dakika! Hırsızlık zanlısını takip eden polis kuş kafesine gizlenmiş silah ve uyuşturucu buldu

Kaynak: Anadolu Ajansı

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