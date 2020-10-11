Adana'da hırsızlık zanlısı 3 kadın yakalandı
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Adana'da hırsızlık zanlısı 3 kadın yakalandı

11.10.2020 18:01 | Son Güncelleme: 11.10.2020 18:05
Adana'da hırsızlık zanlısı 3 kadın yakalandı

Adana'da 3 kadın, hırsızlık için girdikleri evde yakalandı.

Adana'da 3 kadın, hırsızlık için girdikleri evde yakalandı.

Merkez Sarıçam ilçesi Gültepe Mahallesi'nde bir apartmana 3 kadının girdiğini görenler, yönetici Kamil Burhan'a haber verdi. Kamil Burhan, 8. katta oturan oğlu Ahmet Burhan'ı arayarak evi kontrol etmesini istedi.

Daireden çıkan Ahmet Burhan, bu sırada babasının evinin kapısının önünde bir kadın gördü.

Kiralık ev aradıklarını belirten kadının durumundan şüphelenen Burhan, evin aralık kapısının kapandığını görünce kadını yakaladı. Anahtarla eve giren Burhan, dağıtılmış haldeki evin içinde iki kadın daha yakaladı.

Burhan'ın haber vermesi üzerine olay yerine gelen polis, apartmanın havalandırma penceresinden aşağı atılmış halde Ahmet Burhan'ın evinden alındığı belirlenen bir miktar döviz ile eldiven, toka ve levye buldu.

Şüpheliler İpek K, Elvan ve Dilara Ç'nin hırsızlıktan çok sayıda suç sayıda kaydı olduğu tespit edildi.

Zanlılar gözaltına alındı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mutlu Güney

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