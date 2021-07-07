Adana'da hırsızlık şüphelisini ev sahibi yakaladı
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Adana'da hırsızlık şüphelisini ev sahibi yakaladı

Adana'da hırsızlık şüphelisini ev sahibi yakaladı
Anadolu Ajansı / Mutlu Güney - Haberler | Güncel

Adana'da, hırsızlık amacıyla girdiği ikametin çatısında karşılaştığı ev sahibiyle yaşadığı arbedede yaralanan şüpheli hastaneye kaldırıldı.

Adana'da, hırsızlık amacıyla girdiği ikametin çatısında karşılaştığı ev sahibiyle yaşadığı arbedede yaralanan şüpheli hastaneye kaldırıldı.

Merkez Seyhan ilçesi Sümer Mahallesi'nde yaşayan A.K, evinde bulunduğu sırada çatıda bir kişi olduğunu fark etti.

Çatıya çıktığında ardiyenin pencere camının kırık olduğunu görüp içeriyi kontrol eden A.K, hırsızlık şüphelisi R.A. ile karşılaştı.

Zanlı R.A, kaçmaya çalıştığı sırada kendisine engel olmaya çalışan A.K. ile aralarında çıkan arbedede yaralandı.

A.K'nin durumu bildirmesi üzerine bölgeye polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Şüpheli, polis gözetiminde 112 Acil Servis ekiplerince Seyhan Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Polis, zanlı R.A'ya ait olduğu belirlenen çuvalda, eldiven, el feneri, makas, pense ve maket bıçağı buldu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mutlu Güney

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