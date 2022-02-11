Adana'da hırsızlık şüphelisi yakalandı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Adana'da hırsızlık şüphelisi yakalandı

AA, Eren Bozkurt - Güncel
 - Güncelleme:
Adana'da hırsızlık şüphelisi yakalandı

Adana'da bir iş yerinden çok sayıda demir malzeme çaldığı iddia edilen şüpheli gözaltına alındı.

SEYHAN, ADANA (AA) - Adana'da bir iş yerinden çok sayıda demir malzeme çaldığı iddia edilen şüpheli gözaltına alındı.

Merkez Seyhan ilçesi Koyuncu Mahallesi'ndeki kapalı iş yerinin kapısının kırılarak içeride bulunan demir malzemelerin çalındığını fark eden S.U, durumu jandarmaya bildirdi.

Şüphelinin kimliğini belirleyen jandarma, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleriyle zanlının Havutlu Mahallesi'ndeki hurdacı dükkanına baskın yaptı.

Ekipler, iş yeri sahibi V.O'yu gözaltına alındı.

Çalıntı malzemeler de ele geçirildi.

AA / Eren Bozkurt - Güncel

Seyhan, Adana, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title