Adana'da hırsızlık şüphelisi soymaya çalıştığı otomobilde yakalandı
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Adana'da hırsızlık şüphelisi soymaya çalıştığı otomobilde yakalandı

Adana'da bir şüpheli, teybini çalmaya çalıştığı otomobilde yakalandı.

Adana'da hırsızlık şüphelisi soymaya çalıştığı otomobilde yakalandı
18.08.2020 05:31 | Son Güncelleme: 18.08.2020 05:52

Adana'da bir şüpheli, teybini çalmaya çalıştığı otomobilde yakalandı.

Alınan bilgiye göre, merkez Seyhan ilçesi Fatih Mahallesi'nde bir şüphelinin devriye görevi yapan polis ekiplerini görünce inşaat halindeki binaya saklandığı ihbarı üzerine bölgeye ekipler sevk edildi.

Binada ve çevresinde arama yapan ekipler, şüpheliye rastlayamadı.

Bölgeden ayrılan ekipler, ara sokakta 01 SY 426 plakalı otomobildeki kişinin saklanmaya çalıştığını fark etti.

A.A'yı araçtan indiği sırada yakalayan polis, şüphelinin teybi almaya çalıştığını tespit etti.

Gözaltına alınan A.A. polis merkezine götürüldü.

Kaynak: AA

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