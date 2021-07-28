Adana'da hırsızlık şüphelisi kaçmak istediği sırada bileği kırılınca yakalandı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Adana'da hırsızlık şüphelisi kaçmak istediği sırada bileği kırılınca yakalandı

Adana'da hırsızlık şüphelisi kaçmak istediği sırada bileği kırılınca yakalandı
Anadolu Ajansı / Ömer Yıldız - Haberler | Güncel

Adana'da hırsızlık için girdiği evden kaçmak isterken bileği kırılan şüpheli hastaneye kaldırıldı.

Adana'da hırsızlık için girdiği evden kaçmak isterken bileği kırılan şüpheli hastaneye kaldırıldı.

Alınan bilgiye göre, merkez Seyhan ilçesi Meydan Mahallesi'nde hırsızlık şüphelisi bir kişinin vatandaşlarca yakalandığı ihbarı üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi.

Mahalleye ulaşan ekipler, vatandaşlar tarafından yakalanan hırsızlık şüphelisi C.O'nun bileğinin kırıldığını tespit edince olay yerine ambulans sevk edilmesini istedi.

Ekipler yaptıkları araştırmada, ev sahipleri tarafından fark edilen şüpheli C.O'nun kaçmak için bahçe duvarından atlayınca bileğini kırdığını tespit etti.

Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan C.O. polis eşliğinde Seyhan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Şüphelinin üzerinde ele geçirilen cep telefonları ise sahiplerine teslim edildi.

Olay Yeri İnceleme ve Kimlik Tespit Şube Müdürlüğü ekibince evde inceleme yapıldı.

Adana'da hırsızlık şüphelisi kaçmak istediği sırada bileği kırılınca yakalandı
Adana'da hırsızlık şüphelisi kaçmak istediği sırada bileği kırılınca yakalandı
Adana'da hırsızlık şüphelisi kaçmak istediği sırada bileği kırılınca yakalandı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ömer Yıldız

Sarıyer'de evde çıkan tartışmada bir kadın bıçaklanarak öldürüldü
Sarıyer'de evde çıkan tartışmada bir kadın bıçaklanarak öldürüldü
OYUNCU AYŞEGÜL ÇINAR VE SEVGİLİSİ HAKKINDAKİ SORUŞTURMA TAMAMLANDI
OYUNCU AYŞEGÜL ÇINAR VE SEVGİLİSİ HAKKINDAKİ SORUŞTURMA TAMAMLANDI
Çeşme'de gece kulübünde kan döküldü! Kurşunların hedefi olan müşteri hayatını kaybetti
Çeşme'de gece kulübünde kan döküldü! Kurşunların hedefi olan müşteri hayatını kaybetti
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hulusi Akar Ersin Tatar Fazıl Küçük Oğuzhan Asiltürk Adil Karaismailoğlu
Magazin Reynmen Prens Harry İrem Derici Seren Serengil
Spor Eda Erdem Alper Yılmaz Rachid Ghezzal Gedson Fernandes Hatice Kübra İlgün
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Adana'da hırsızlık şüphelisi kaçmak istediği sırada bileği kırılınca yakalandı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 28.7.2021 08:04:45. #1.16#

title