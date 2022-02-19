Adana'da hırsızlık şüphelisi 6 kişi yakalandı - YENİDEN - Haberler
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Adana'da hırsızlık şüphelisi 6 kişi yakalandı - YENİDEN

Demirören Haber Ajansı - Güncel
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ADANA'da hırsızlık suçundan aranan 6 kişi, polisin operasyonu ile gözaltına alındı.

ADANA'da hırsızlık suçundan aranan 6 kişi, polisin operasyonu ile gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, kentte hırsızlık şüphesiyle aranan 6 kişinin adresini belirledi. Sabahın ilk saatlerinde operasyon düzenleyen ekipler, 6 şüpheliyi gözaltına aldı. Sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler, emniyete götürüldü.

Adana'da hırsızlık şüphelisi 6 kişi yakalandı - YENİDEN

Adana'da hırsızlık şüphelisi 6 kişi yakalandı - YENİDEN

Adana'da hırsızlık şüphelisi 6 kişi yakalandı - YENİDEN

Demirören Haber Ajansı - Güncel

Hırsızlık Büro Amirliği, Asayiş Şube Müdürlüğü, Emniyet Müdürlüğü, Güncel, Haberler

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