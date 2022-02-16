ADANA'DA HIRSIZLIK ŞÜPHELİSİ 6 KİŞİ YAKALANDI
Demirören Haber Ajansı - Güncel
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ADANA'da hırsızlık suçundan aranan 6 kişi, polisin operasyonu ile gözaltına alındı.
ADANA'da hırsızlık suçundan aranan 6 kişi, polisin operasyonu ile gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, kentte hırsızlık şüphesiyle aranan 6 kişinin adresini belirledi. Sabahın ilk saatlerinde operasyon düzenleyen ekipler, 6 şüpheliyi gözaltına aldı. Sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler, emniyete götürüldü.