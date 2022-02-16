Adana'da hırsızlık şüphelisi 5 zanlı yakalandı - Haberler
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Adana'da hırsızlık şüphelisi 5 zanlı yakalandı

AA, Eren Bozkurt - Güncel
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Adana'da hırsızlık şüphelisi 5 zanlı yakalandı

Adana'nın Ceyhan ilçesindeki bir çiftlikten 4 güneş paneli çaldığı iddia edilen 5 şüpheli gözaltına alındı.

CEYHAN, ADANA (AA) - Adana'nın Ceyhan ilçesindeki bir çiftlikten 4 güneş paneli çaldığı iddia edilen 5 şüpheli gözaltına alındı.

Narlık Mahallesi'nde yaşayan N.Ç, çiftliğindeki yaklaşık 12 bin lira değerindeki güneş panellerinin çalınması üzerine İl Jandarma Komutanlığına başvurdu.

Jandarma ekipleri, bölgede yaptığı çalışmada, hırsızlık şüphelisi 5 kişiyi kovalamaca sonucu yakaladı.

Çalıntı güneş panellerini sazlık alana sakladığı belirlenen zanlılar, İlçe Jandarma Komutanlığına götürüldü.

AA / Eren Bozkurt - Güncel

Jandarma, Ceyhan, Adana, Güncel, Haberler

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