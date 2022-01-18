Adana'da hırsızlık şüphelisi 4 kişi yakalandı - Haberler
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Adana'da hırsızlık şüphelisi 4 kişi yakalandı

Adana'da hırsızlık şüphelisi 4 kişi yakalandı
AA / Eren Bozkurt - Haberler | Güncel

Adana'da bir çiftliğin deposundan zirai ilaç ve akaryakıt bidonlarını çaldığı iddia edilen 4 şüpheli yakalandı.

ADANA (AA) - Adana'da bir çiftliğin deposundan zirai ilaç ve akaryakıt bidonlarını çaldığı iddia edilen 4 şüpheli yakalandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, tanınmamak için kar maskesi giyen 4 şüphelinin, merkez Yüreğir ilçesi Büyükkapılı Mahallesi'ndeki E.Ç'ye ait bir çiftlik evinin deposundan yaklaşık değeri 90 bin lira olan zirai ilaç ve 60 litrelik akaryakıt bidonlarının çalınması üzerine çalışma başlattı.

Bölgedeki güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen ekipler, olaydan sonra kiralık araçla kaçan 4 şüphelinin kimliklerini belirledi.

Ekipler, adresleri tespit edilen zanlıları düzenlediği operasyonla yakaladı.

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AA / Eren Bozkurt - Son Dakika Haberleri

İl Jandarma Komutanlığı, Akaryakıt, Adana, İlaç, Güncel, Haber

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