Hırsızlık şüphelileri kovalamacayla yakalandı
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Hırsızlık şüphelileri kovalamacayla yakalandı

12.11.2020 02:13 | Son Güncelleme: 12.11.2020 02:31

Adana'da kablo çalmaya çalıştığı ileri sürülen 3 kişi kovalamaca sonucu yakalandı.

Adana'da kablo çalmaya çalıştığı ileri sürülen 3 kişi kovalamaca sonucu yakalandı.

Alınan bilgiye göre, merkez Yüreğir ilçesi Sinanpaşa Mahallesi'nde, 3 şüphelinin internet kablolarını kestiği ihbarı üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi.

Mahalleye kısa sürede ulaşan ve kabloların kesilmiş olduğunu tespit eden ekipler, ara sokaklara girerek izlerini kaybettirmeye çalışan 3 şüpheliyi kovalamaca sonucu yakaladı.

Gözaltına alınan 3 şüpheli Akıncılar Polis Merkezi'ne götürüldü.

Ekipler, olay yerinde yaptıkları incelemede kabloları kesmek için kullanıldığı değerlendirilen demir kesme makası buldu.

Hırsızlık şüphelileri kovalamacayla yakalandı
Hırsızlık şüphelileri kovalamacayla yakalandı
Hırsızlık şüphelileri kovalamacayla yakalandı
Hırsızlık şüphelileri kovalamacayla yakalandı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ömer Yıldız

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