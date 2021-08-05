Adana'da hırsızlık şüphelileri ev sahibine yakalandı
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Adana'da hırsızlık şüphelileri ev sahibine yakalandı

Adana'da hırsızlık şüphelileri ev sahibine yakalandı
Anadolu Ajansı / Mutlu Güney - Haberler | Güncel

Adana'nın Çukurova ilçesinde bir evden hırsızlık yaptığı öne sürülen 2 şüpheli, ev sahibi tarafından yakalanarak polise teslim edildi.

Adana'nın Çukurova ilçesinde bir evden hırsızlık yaptığı öne sürülen 2 şüpheli, ev sahibi tarafından yakalanarak polise teslim edildi.

Karslılar Mahallesi'nde bir evin bahçesine giren M.D. ile M.A. ev sahibi

Salih Bükük tarafından görüldü.

Kaçan şüphelileri kovalamaca sonucunda yakalayan Bükük, ihbar üzerine olay yerine gelen polis ekibine 2 şüpheliyi teslim etti.

Gözaltına alınan zanlılar polis ekibince emniyete götürüldü.

Adana'da hırsızlık şüphelileri ev sahibine yakalandı
Adana'da hırsızlık şüphelileri ev sahibine yakalandı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mutlu Güney

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