Adana'da hırsızlık olaylarına karıştıkları belirlenen 17 şüpheli yakalandı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Adana'da hırsızlık olaylarına karıştıkları belirlenen 17 şüpheli yakalandı

Adana'da hırsızlık olaylarına karıştıkları belirlenen 17 şüpheli yakalandı
AA / Yusuf Koyun - Haberler | Güncel

Adana'da 5 ilçede 8 hırsızlık olaylarına karıştıkları tespit edilen 17 zanlı gözaltına alındı.

SARIÇAM, ADANA (AA) - Adana'da 5 ilçede 8 hırsızlık olaylarına karıştıkları tespit edilen 17 zanlı gözaltına alındı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 1-6 Aralık'ta Sarıçam, Yumurtalık, Pozantı, Karaisalı ve Aladağ ilçelerindeki ev, iş yeri, okul, kooperatif ile haber leşme ve enerji nakil hatlarından yapılan hırsızlık olaylarını çözmek için araştırma başlattı.

Ekipler, televizyon, klima, çim biçme makinesi, kapı, kablo, tekne motoru ve vana hırsızlıklarına karıştığı öne sürülen 17 şüphelinin kimliğini belirledi.

Adreslerine düzenlenen operasyonla yakalanan 17 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

Belediye yolu sattı, mahalleli perişan! Evlerine gitmek için 4 kilometre ilerideki yolu kullanıyorlar

Belediye yolu sattı, mahalleli perişan! Evlerine gitmek için 4 kilometre ilerideki yolu kullanıyorlar

 Son dakika haberleri: BEYOĞLU'NDA ÖLDÜREN GASP KAMERADA

Son dakika haberleri: BEYOĞLU'NDA ÖLDÜREN GASP KAMERADA

AA / Yusuf Koyun - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title