Adana'da Hırsızlık İddiası

Adana'da marketten sucuk ve kaşar peyniri çaldıkları öne sürülen iki kişi yakalandı.

Alınan bilgiye göre, merkez Çukurova ilçesi Yurt Mahallesi'nde bir markete müşteri gibi giren A.B.Ç. (16) ile B.A (17), rafta bulunan sucukla kaşar peynirini yanlarındaki sırt çantasına gizledi.

Kasaya gelen zanlıların hareketlerinden şüphelenen market çalışanları, çantayı kontrol etti. Çantada marketten alındığı belirlenen bir baton sucuk ve bir kilogram kaşar peyniri tespit edildi.

Olay yerine çağrılan polise teslim edilen zanlılar, Fatih Polis Merkezine götürüldü.