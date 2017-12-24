Adana'da Hırsızlık İddiası

Adana'da bir iş yerinden içki alıp parasını ödemeden kaçtıkları öne sürülen iki kişi yakalandı.



Merkez Seyhan ilçesinde içki satışı yapılan bir iş yerine gelen Alperen A. bir viski almak istediğini belirtti.



İş yeri sahibi Zülfikar Şahan'ın reyondan getirdiği içkiyi elinden alıp para ödemeden hızla kaçmak isteyen zanlı, dışarıda kendisini bekleyen arkadaşı Vedat K'nin kullandığı motosiklete bindi.



İş yeri sahibinin kendilerini kovalaması üzerine motosikleti bırakan zanlılar koşarak uzaklaştı.



İhbar üzerine inceleme başlatan polis ekipleri iş yerinin güvenlik kamerası kayıtlarını incelemeye aldı. Kayıtlarda zanlıların hırsızlık ve kaçma anlarının yer aldığı belirlendi.



Eşkalleri ve gizlendikleri yer tespit edilen şüpheliler yakalandı.