Adana'da hırsızlık için trafoya girdiği iddia edilen zanlı akıma kapılarak yaralandı
Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde, hırsızlık için trafoya girdiği öne sürülen şüpheli, elektrik akımına kapılarak yaralandı.
Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde, hırsızlık için trafoya girdiği öne sürülen şüpheli, elektrik akımına kapılarak yaralandı.
İddiaya göre, M.O. hırsızlık amacıyla Akıncılar Mahallesi'ndeki elektrik trafosuna girdi. Burada kabloları keserek almaya çalışan şüpheli akıma kapıldı.
Yaralı halde trafodan çıkan M.O, çevredekilerden yardım istedi.
İhbar üzerine bölgeye yönlendirilen 112 Acil Sağlık ekipleri, M.O'yu Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Mutlu Güney