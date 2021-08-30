Adana'da hırsızlık amacıyla eve girmeye çalışan şüpheli suçüstü yakalandı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Adana'da hırsızlık amacıyla eve girmeye çalışan şüpheli suçüstü yakalandı

Adana'da hırsızlık amacıyla eve girmeye çalışan şüpheli suçüstü yakalandı
Anadolu Ajansı / Mutlu Güney - Haberler | Güncel

Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde, bir evin kapısını açmaya çalışan hırsızlık zanlısı gözaltına alındı.

Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde, bir evin kapısını açmaya çalışan hırsızlık zanlısı gözaltına alındı.

Yeşilyurt Mahallesi İbo Osman Caddesi'ndeki bir apartmana giren kişinin durumundan şüphelenenler durumu polise bildirdi.

Olay yerine yönlendirilen polis, apartmanın 3. katındaki dairenin kapısını açmaya çalışan G.K'yi suçüstü yakaladı.

Şüphelinin yanındaki çantada tornavida, pense, küçük balta, elektrik kablosu, şapka ve şırınga ele geçirildi.

Ekiplerce gözaltına altına alındığı sırada apartman sakinlerinin tepki gösterdiği G.K, gözyaşı döktü.

Şüpheli, işlemleri için Bağlar Polis Merkezi Amirliğine götürüldü.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mutlu Güney

14 yaşında ailesini katleden çocuktan 'psikolojik baskı' iddiası (3)
14 yaşında ailesini katleden çocuktan 'psikolojik baskı' iddiası (3)
Son dakika haberleri | Kayseri'de annesini darbeden genç odunluğu ateşe vererek kaçtı
Son dakika haberleri | Kayseri'de annesini darbeden genç odunluğu ateşe vererek kaçtı
Kasalarca sebzeyi çöpe attı, soruşturma başlatıldı
Kasalarca sebzeyi çöpe attı, soruşturma başlatıldı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Fuat Oktay Mehmet Nuri Sultan Alparslan Zeynep Gül Yılmaz
Magazin Alişan Deniz Akkaya Seren Serengil Didem Arslan Yılmaz
Spor Marcao Cristiano Abdullah Avcı Mustafa Denizli Oğulcan Çağlayan
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Adana'da hırsızlık amacıyla eve girmeye çalışan şüpheli suçüstü yakalandı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 30.8.2021 16:20:34. #1.14#

title