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Son dakika haber! Adana'da hırsızlara yönelik operasyon: 50 gözaltı kararı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Gelen son dakika haberlerine göre Adana'da hırsızlara yönelik operasyon: 50 gözaltı kararı Adana'da birçok hırsızlık olayına karıştığı tespit edilen 50 kişi hakkında gözaltı kararı çıkarıldı.

ADANA (İHA) - Adana'da hırsızlara yönelik operasyon: 50 gözaltı kararı

ADANA - Adana'da birçok hırsızlık olayına karıştığı tespit edilen 50 kişi hakkında gözaltı kararı çıkarıldı. Şafak vakti yapılan operasyonla çok sayıda kişi yakalandı.

Adana Cumhuriyet Başsavcılığı çok sayıda hırsızlığa karıştığı belirlenen 50 kişi hakkında gözaltı kararı verdi. İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlı Büro Amirliği ekipleri, hırsızlara yönelik şafak vakti operasyon düzenlendi. Eş zamanlı yapılan baskınlarda yakalanan hırsızlar adli tıp birimindeki sağlık kontrollerinin ardından sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

Son dakika haber! Adana'da hırsızlara yönelik operasyon: 50 gözaltı kararı

Son dakika haber! Adana'da hırsızlara yönelik operasyon: 50 gözaltı kararı

Son dakika haber! Adana'da hırsızlara yönelik operasyon: 50 gözaltı kararı

Son dakika haber! Adana'da hırsızlara yönelik operasyon: 50 gözaltı kararı

Son dakika haber! Adana'da hırsızlara yönelik operasyon: 50 gözaltı kararı

Son dakika haber! Adana'da hırsızlara yönelik operasyon: 50 gözaltı kararı

Son dakika haber! Adana'da hırsızlara yönelik operasyon: 50 gözaltı kararı
İhlas Haber Ajansı / Süleyman Cenk İdaye - Son Dakika Haberleri
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