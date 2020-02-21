21.02.2020 13:16 | Son Güncelleme: 21.02.2020 13:20

Adana'da hırsızlar boks makinelerine dadandı

ADANA'da dinlenme parkında bulunan, 1 TL ile çalışan 2 tane boks makinesinin para kasası kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce çalındı.

Olay, Seyhan ilçesindeki Kayalıbağ Mahallesi'ndeki Zübeyde Hanım Parkı'nda meydana geldi. Parkta görevli güvenlik görevlileri devriye attıkları sırada 2 tane büfenin yanındaki 1 TL ile çalışan boks makinelerinin para kasalarının asma kilitleri kırılarak çalındığını tespit ederek durumu polise haber verdi. Polis ekipleri, olayı gerçekleştiren kişi ya da kişileri bulabilmek için çalışma başlattı.

ŞİKAYETÇİ OLMADI

Parktaki büfenin sorumlusu Hikmet Çakan (39), makinede bulunan paranın maksimum 100-200 TL arasında olduğunu belirterek, şunları söyledi:

"Olay gece saatlerinde gerçekleşmiş. Bu makinelerin yaygın olduğu, kentin kuzeyindeki mahallelerde bu tip olayların yaşandığını duymuştum ama ilk defa başımıza geldi. Beni de uyarmışlardı 'makinelerinize dikkat edin' diye. Ben de dedim ki 'makine 50-100 TL yapıyor. İnsanlar 50-100 TL'ye tenezzül ediyorsa, bu para da onun işini görecekse buyursun alsın' dedim. Bu moral bozucu bir şey ikimiz için de. Ne yapacağımızı bilmiyoruz. Pis arkadaşlar sorduğunda 'şikayetçi değilim' dedim ama bu bölgede 4-5 yeri daha soymuşlar herhalde arkadaşlar şikayetçi olmuş."

Kaynak: DHA

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